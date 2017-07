Audiência Pública debate normas de acessibilidade em Jauru

Uma ação conjunta entre a Prefeitura de Jauru e o Ministério Público Estadual vem realizando um profundo estudo no que diz respeito à acessibilidade e mobilidade urbana no município. O primeiro contato se deu em audiência pública realizada pelo Ministério Público no começo do mês passado.

Na ocasião o promotor de justiça, Dr. Daniel Luiz dos Santos fez uma importante explanação sobre as normas de acessibilidade, e os seus parâmetros legais, dando um rumo na questão da adequação de calçadas e passeios públicos do município.

Segundo a lei complementar nº 4522, a circulação no passeio deve ser feita de forma acessível, autônoma e segura para todas as pessoas, sem limitações de qualquer natureza, independente de idade, estatura ou limitação de mobilidade.

Incluso na Constituição Federal como direito do cidadão, a acessibilidade se resume por, em ações simples, como por exemplo, a construção de rampas e rebaixamento das calçadas públicas para que a locomoção dos idosos e Portadores de Necessidades Especiais (PNE’s) não seja comprometida.

Durante a reunião, ficou evidente que a batalha não seria fácil, em decorrência da demografia da cidade, além da difícil situação econômica em que o país vem passando.

Diante disso, todos tiveram a consciência de que o assunto é urgente, mas exige paciência e sensibilidade para que de fato possa ser colocado em prática. Novos encontros devem acontecer em breve, para que o assunto volte a ser discutido.

Por: Leandro Régis / Da Redação.