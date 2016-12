Defender os servidores é garantir serviços essenciais de qualidade para sociedade, afirma Wancley

Os servidores são responsáveis pelos serviços públicos. Qualquer desvalorização ou retirada de direitos dos servidores sucateia os serviços oferecidos ao cidadão

Eduardo Cardoso

A desvalorização do funcionalismo público de Mato Grosso foi assunto abordado pelo deputado Wancley Carvalho (PV), durante sessão extraordinária realizada dia (21), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). De acordo com o parlamentar, estão tentando atribuir aos servidores públicos a culpa pela crise financeira estadual e nacional.

Ainda durante o discurso, o deputado lembrou que o parlamento está prestes a receber uma proposta de lei complementar de congelamento de gastos públicos. A matéria que será enviada pelo executivo é semelhante a PEC 55, aprovada pelo senado, que congela os investimentos em áreas como saúde e educação pelos próximos 20 anos. “Estou atento aqui na ALMT, para não permitir que essa proposta avance nesta Casa de Leis”, argumentou Wancley.

O parlamentar esteve junto na defesa do funcionalismo público durante os diversos embates que os servidores de Mato Grosso enfrentaram em 2016. A questão do parcelamento da Revisão Geral Anual (RGA) foi principal rusga com o executivo.

Mesmo sendo da base governista, Wancley votou contra o projeto do Governo do Estado que definiu o fracionamento da RGA, aprovado pela Assembleia Legislativa em junho desse ano, após sessões de muita discussão e protestos dos servidores.

Nas duas votações o parlamentar atendeu aos pedidos dos servidores e votou contra a proposta. “Mato Grosso tem em seu alicerce o esforço, dedicação suor e trabalho de milhares de servidores públicos, que carregam consigo a responsabilidade de estabelecer um elo entre o poder publico e a sociedade.

Ainda segundo o deputado, defender os servidores públicos é garantir que a população mais carente tenha acesso à serviços essenciais de qualidade. “Os servidores são responsáveis diretamente pelos serviços públicos que a população tanto precisa. Qualquer desvalorização ou retirada de direitos dos servidores é o mesmo que sucatear todos os serviços que são diretos do cidadão e dever do estado. Defender o servidor é defender a sociedade. Quem está de madrugada acordado para cuidar de nós é o servidor. São eles também que estão educando nosso filhos, cuidando da sociedade e exercendo inúmeras funções”, finalizou.