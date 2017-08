Atletismo de Pontes e Lacerda conquista 2 ouros nos Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso

O atletismo conquistou os dois primeiros ouros da delegação de Pontes e Lacerda na quarta edição dos Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso (JIFMT) que acontecem em Sorriso, até sexta-feira (11/08).

Nesta terça-feira (08/08), Eduardo Santana Silva ficou em primeiro lugar no salto em distância, com a marca 5.87m.

Na sequencia, Lilian Natiely Silva Bairros se sagrou no ponto mais alto do pódio nos 100 metros rasos, com o tempo de 14s.

Com o resultado, ambos atletas conquistaram vagas para a para a etapa regional da competição, que ocorrerá em Campo Grande (MS), no período de 6 a 10 de setembro.

Os demais atletas da modalidade também obtiveram um bom resultado. Nos 400 metros, Lucas Riza Silva ficou com a prata, com tempo de 52s. Já no 4×400, a equipe formada pelos atletas Eduardo Santana Silva, Tiago Silva e Silva, Mateus Henrique de Souza e Lucas Riza, também ficou em segundo, com tempo de 3min56seg4.

As provas do altetismo seguem nesta quarta-feira (9), data que também devem ser encerradas.

DEMAIS MODALIDADES- Ainda nesta terça, o basquete masculino venceu Barra do Garças por 35 a 14. O futsal masculino também saiu vitorioso do confronto com Alta Floresta, por 6 a 2. Já o handebol masculino passou por Primavera do Leste com sufoco, pelo placar de 10 a 9. O vôlei de quadra feminino venceu Várzea Grande por 2 sets a 0.

Por outro lado, o futebol masculino de campo perdeu por 2 a 0 para Primavera do Leste. Já o handebol feminino também foi derrotado por 8 a 1 para Barra do Garças.No vôlei de quadra masculino ainda houve derrota por 2 sets a 0 para Cáceres.

PRÓXIMOS JOGOS- Nesta quarta, o basquete masculino enfrenta Primavera do Leste. Já o futsal masculino pega Cáceres e Lucas do Rio Verde. O handebol masculino joga contra Barra do Garças. O futebol masculino de campo tem confronto com Sorriso. O handebol feminino enfrenta Rondonópolis e o vôlei de quadra masculino pega Diamantino.

DELEGAÇÃO- A delegação de Pontes de Lacerda participa dos Jogos do Instituto Federal com aproximadamente 90 atletas. Os estudantes competem em 11 modalidades esportivas: basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol, voleibol, vôlei de areia, atletismo, judô, natação, tênis de mesa e xadrez.

Por: Weverton Correa / Assessoria de Comunicação.

Foto: Cleiton Caique Ferreira.