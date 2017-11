Atleta de Porto Esperidião é destaque no futebol amador no interior de São Paulo

O jovem goleiro e morador de Porto Esperidião, José Eduardo Jaivona, 16 anos, está há alguns meses, participando do Campeonato de Futebol Amador, no estado de São Paulo e tem atraído olhares de diversas equipes do interior paulista.

“Eu sempre gostei muito de futebol e me espelhei em alguns garotos da minha cidade, que vieram para São Paulo em busca do sonho de se tornar um profissional. Eles desistiram, retornaram para Mato Grosso e eu estou aqui há um bom tempo, longe dos meus familiares, matando um leão por dia, trabalhando firme para alcançar esse objetivo, e se Deus quiser irei alcançá-lo”, disse o garoto, que já tem despertado o interesse de algumas equipes do interior paulista.

José Eduardo está atuando pelo PIASA, de Votuporanga e durante participação no programa, Meio de Campo, da cidade de Votuporanga, agradeceu o apoio da família e amigos, que acreditaram em seu potencial. Especialmente ao avô, José Jaivona Mendes e ao prefeito de Porto Esperidião, Martins Dias de Oliveira (PMDB) pelo incentivo.

O programa “Meio de Campo”, da TV Unifev, busca prestigiar atletas e amantes do esporte. “Temos muitos destaques, na cidade e na região, relacionados à área esportiva. O programa nasceu, justamente, da necessidade de ampliar o espaço dado a pessoas como o José Eduardo, que deixou o conforto de casa, a vida perto dos familiares para ir em busca do sonho de ser um jogador profissional”, afirma um dos apresentadores.

Por: Leandro Régis – Da Redação.