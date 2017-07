Atleta de Pontes e Lacerda conquista três medalhas em Mundial de Atletismo

Foi sob palmas dos moradores, professores e colegas de escola que Lázaro Júlio da Silva, de 17 anos, foi recebido na terça-feira (04.07), em Pontes e Lacerda (442 km a Oeste de Cuiabá), após chegar da França. Na bagagem, três medalhas, duas de bronze e uma de ouro, além da experiência de vivenciar o primeiro campeonato mundial.

Estudante do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 14 de Fevereiro, Lázaro embarcou para Nancy, Leste da França, no final de junho, onde disputou o Mundial Escolar de Atletismo, representando o Brasil. “Foi uma experiência maravilhosa, tão boa quanto voltar e ser recebido dessa forma”, destacou o jovem atleta. “Foi meu primeiro campeonato mundial, então, foi o maior evento que participei até hoje em termos de organização, competição e até de integração, o que já é muito válido”, lembrou o estudante, que conseguiu bronze no salto triplo e na prova de 400 metros livres e um ouro na prova em equipe.

Lázaro desfilou em carro aberto do Corpo de Bombeiros, ao lado da colega Giulia Riza, aluna do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), que também disputou o mundial e conquistou o quinto lugar em sua categoria. A carreata seguiu até a escola, onde os atletas receberam homenagens dos educadores e da comunidade escolar.

A diretora da escola, Andréa Bretas, contou que a homenagem foi preparada pela gestão da unidade. “É uma forma de agradecer por eles terem levado o nome da nossa cidade, da nossa escola para o mundo. Então, fizemos tudo pensado para homenageá-los mesmo. A fanfarra da escola também participou, foi um dia muito emocionante para a comunidade escolar”, destacou.

A homenagem também foi uma despedida de Lázaro, que vai se mudar para Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá). “Também é uma forma de a gente se despedir dele, que estudou anos aqui com a gente, um aluno bom, participativo e disciplinado. Nós, como educadores, ajudamos de todas as formas, mas sabemos que eles precisam crescer”, disse Andréa.

Para o atleta, a comunidade escolar terá sempre um significado importante na carreira. “São pessoas queridas, que sempre me ajudaram de todas as formas, até mesmo comprando passagens para que eu pudesse participar de competições. Eles sempre acreditaram em mim e eu sou muito grato, especialmente à diretora Andréia e seu esposo”.

Sobre a vida nova em Rondonópolis, Lázaro conta que vai morar com a mãe e que ficará um mês sem treinar, para cuidar de uma lesão no pé. Depois disso, volta aos treinos. “Agora, eu vou focar no mundial escolar de 2018, que vai acontecer na Finlândia. Vai ser meu último sub-18 e, depois disso, espero estar pronto para realizar meu sonho, que é ser um atleta olímpico e competir na Olimpíada”, afirmou.

Lázaro é uma promessa para o atletismo brasileiro e começou a ganhar destaque nos Campeonatos Estadual e Nacional de Atletismo deste ano, de onde voltou com duas medalhas de ouro, no salto em distância e no salto triplo, além de um bronze no revezamento. Ele também foi responsável por dois recordes brasileiros nas duas provas em que conquistou as medalhas de ouro.

Por: Yuri Ramires | Seduc-MT.