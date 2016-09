ATIVIDADES INCLUSIVAS NA APAE ARA

Na manhã do dia 24 de agosto, sob a supervisão da Profª Francisca Franciely Veloso de Almeida, os acadêmicos do 4º semestre do curso de Educação Física realizaram atividades de recreação com alunos da APAE de Araputanga.

A parceria firmada entre o curso de Educação Física e a APAE proporciona aos acadêmicos momentos de aprendizado sobre planejamento e organização de projetos de extensão, através da socialização de atividades lúdicas e recreativas, além de proporcionar momentos significativos, tanto técnico-profissional como em relação às propostas de inclusão para as crianças.

As atividades, parte da Semana Nacional do Excepcional, foram planejadas pelos acadêmicos na disciplina de Educação Física Adaptada, sob a orientação da Profª Esp. Luana Brito e vem se tornando uma ação tradicional de cunho social e inclusiva, pois reúne não apenas acadêmicos e alunos da APAE, mas intenta trazer ao espaço escolar, numa perspectiva de combate às exclusões, toda a comunidade.