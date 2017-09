Atividades da Semana Nacional do Idoso segue acontecendo em Pontes e Lacerda

Palestra sobre saúde, aulas de hidroginástica, almoço e muito forró! Assim foi a quinta-feira (28/09) de atividades no projeto Feliz Idade. A programação oferecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAS) acontece em alusão à Semana Nacional do Idoso, que só será encerrada no domingo, dia 1º de outubro.

O dia de atividades começou com um banquete no café da manhã, afinal o dia prometia muito.

Logo após, o médico Dr. Dalton Polano, do Laboratório Líder foi responsável pela palestra, que abordou o cuidado com a saúde e os males como a Hipertensão e a Diabete. Enquanto isso, alguns profissionais da saúde realizavam aferição de pressão para saber como anda a saúde dos ‘jovens’ integrantes.

Um pouco mais tarde, a professora Luciana Matos comandou uma série de atividades físicas na piscina. E claro, os idosos adoraram a ideia.

Após o almoço, muita música, forró e entretenimento.

O próximo encontro do projeto é no domingo, encontro no qual marcará o encerramento da Semana Nacional do Idoso.

Por: Leandro Régis / Da Redação.