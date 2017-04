ATENDIMENTO

Wancley destina R$ 150 mil para aquisição de cadeiras de rodas e muletas

Recurso será encaminhado ao Rotary Club de Cáceres, que vai adquirir os equipamentos e distribuir, conforme demanda, aos 22 municípios da região oeste

Eduardo Cardoso

Por intermédio do deputado estadual Wancley Carvalho (PV), o Rotary Club de Cáceres receberá R$ 150 mil de emenda parlamentar, para a aquisição de aparelhos ortopédicos. A reivindicação dos recursos foi feita pelo vereador do município, Rosinei Neves (PV) e membros do clube de serviço.

No total, serão adquiridos 310 cadeiras de rodas,188 cadeiras de banho, 860 muletas e 150 andadores. O Rotary de Cáceres fará a distribuição aos clubes da região oeste, localizados nas 22 cidades da região, mediante demandas da comunidade local, e inscrição dos beneficiários. A entrega segue um procedimento criterioso de avaliação, já adotado pela entidade.

“Nossa bandeira de trabalho, dos clubes da região, é com o projeto de cadeira de rodas. São muitas pessoas necessitadas, que após sofrerem acidente, derrame ou mesmo outro problema de saúde têm essa necessidade”, destacou Arrenius da Silva, tesoureiro do Rotary de Cáceres, ao agradecer o deputado pelo recurso.

A interlocução com o deputado foi feita pelo vereador do Partido Verde de Cáceres, Rosinei Neves, que é profissional na área da saúde, e reconheceu a importância de investimentos nesse setor. “Recebi a solicitação dos amigos do Rotary e, imediatamente, entrei em contato com o deputado que, prontamente nos atendeu, e destinou a emenda necessária. Sou enfermeiro, e sei da demanda nessa questão. Essas aquisições vão ajudar a atender uma grande demanda na região oeste, sobretudo em Cáceres”, pontuou.

De acordo com o deputado Wancley, o recurso está disponível na secretaria de Estado de Saúde, para a aquisição dos equipamentos. “Fico muito feliz em poder contribuir com esse trabalho sério que o Rotary realiza em todo o mundo; esse recurso vai proporcionar a continuidade desse trabalho. É uma forma de ajudar dezenas de famílias que necessitam desse apoio”, finalizou o deputado.

O pedido do auxílio ao parlamentar foi solicitado durante visita ao município de Cáceres, no final de 2016. Na ocasião, o pedido era para que o recurso fosse destinado para consertar o mamógrafo do Hospital Regional, que estava danificado. Como a situação foi regularizada, houve consenso para a aquisição dos equipamentos ortopédicos.

O presidente do Rotary Clube de Cáceres, Adriano Faria, sua esposa e presidente da Casa da Amizade, Cida Faria, o ex-governador do Distrito 4440 do Rotary, Washington Calado e o presidente do PV de Cáceres, Claudinei Lara, também foram fundamentais nesse trabalho.

Foto: Pedro Henrique

Legenda: Deputado Wancley recebeu em seu gabinete o tesoureiro do Rotary de Cáceres, o Arrenius da Silva (direita) e o vereador por Cáceres, Rosinei Neves (PV) (no centro).