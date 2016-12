Associados da Sicredi Noroeste MT e Acre recebem 8,5% ao ano de juros sobre o capital social

O rendimento foi superior ao da Poupança

Os associados da Sicredi Noroeste MT e Acrereceberam nesta terça-feira (20) o crédito referente ao juros sobre o seu capital social. No total a Cooperativa distribuiu R$ 3.207.501,64, o percentual aplicado foi superior ao rendimento anual da Poupança.

O cálculo foi realizado sobre a média do capitalsocial que o associado teve em 2016, a taxa aplicada foi de 8,5%. “Para o associado saber o valor que recebeu é só ir a sua Unidade e solicitar o extrato do capital social”, explicou a presidente Marlene de Souza Santos.

A Sicredi Noroeste MTe Acre também incentiva a integralização do capital social por meio das Campanhas de Recursos. Os associados que participam concorrem a vários prêmios e a cada ano são lançadas novas campanhas. Este ano a campanha encerra-se no dia 29 de dezembro, e os sorteios serão no dia 27 de janeiro de 2017. Serão sorteados 02 Fiat Palio, 02 Fiat Strada e 01 Fiat Toro.

Para integralizar o capital social, o associado procura a sua Unidade de Atendimento e tem duas opções de integralização: à vista ou pode programar integralizações mensais de cota capital. O valor a ser integralizado é definido pelo sócio.

A importância do capital social

A Sicredi Noroeste MT e Acre é instituição financeira cooperativa autorizada pelo Banco Central do Brasil, destinada à captação e administração dos recursos dos seus associados, concessão de crédito e prestação de serviços bancários. Para realizar as suas operações, as cooperativas de crédito necessitam de um valor mínimo de patrimônio, que é formado pelo capital social e pelo Fundo de Reservas da Cooperativa.

Compondo o patrimônio líquido da cooperativa, o capital social faz parte do volume de recursos que é disponibilizado aos associados sob forma de financiamento. É por isso que o capital integralizado pelo sócio é fundamental para que a cooperativa de crédito possa desenvolver as suas atividades e viabilizar melhores condições de atendimento as necessidades dos seus associados.