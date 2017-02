Associação Estrada do Matão realiza Bingo de um Toyota Etios em Pontes e Lacerda

A Associação de Produtores Rurais e Amigos da Estrada do Matão realizaram na noite da última sexta-feira (03/02), o Bingo de um veículo Toyota Etios 0km. O evento aconteceu no tatersal de leilões do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda e foi prestigiado por inúmeros associados.

O ganhador do carro, Roberto Vieira Coelho não estava no bingo, mas recebeu a ligação e mais do que depressa compareceu ao local do evento. Feliz da vida, Roberto falou sobre a sensação de ser contemplado nesta ação, que segundo ele, realizada com lisura, respeito e muita transparência.

Pecuarista e membro da Associação, Benedito Braga falou sobre o sucesso da campanha e deixou clara a necessidade de novas adesões para um maior fortalecimento da associação. “O governador nos comunicou que a Licença Ambiental está liberada e que o processo de licitação para os 7 primeiros quilômetros já deve acontecer nos próximos dias. E aproveitando o momento festivo, quero convidar aquelas pessoas que ainda não fazem parte da associação, para que venha conhecer a nossa proposta e se tornar parte dessa “família”, que tem como objetivo, a pavimentação e manutenção da MT-473”, conclamou Dito Braga.