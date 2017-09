Associação dos Produtores da Estrada do Matão apresenta números do 1º semestre e nomeia Luciano Barbosa para presidência

A diretoria da Associação dos Produtores e Usuários da MT-473 (Estrada do Matão) realizou na tarde desta quinta-feira (21/09), uma assembleia geral com seus associados para apresentar o balancete das ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2017, bem como oficializar o pecuarista, Luciano Barbosa à presidência da instituição, que até o presente momento era comandada, pelo empresário Fernando Carvalho.

Os gastos e arrecadações da Associação foram apresentados pelo advogado e contabilista, Caio Roman, juntamente com o coordenador da Associação, Júlio César.

Já na parte final da reunião, o então presidente, Fernando Carvalho passou o bastão ao seu sucessor, agradecendo a todos pelo apoio e confiança. O mesmo se disse frustrado pelas ações que não aconteceram, mas considerou positiva a sua passagem pela diretoria.

O prefeito Alcino Barcelos esteve na reunião e reafirmou seu compromisso com a entidade. Os vereadores Ivanildo Amaral (PSD) e Maxsuel Guimarães (PSDB) também marcaram presença.

Por: Leandro Régis / Da Redação.