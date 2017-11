Associação Comercial homenageia empresas destaques de 2017

Empresários de diversos seguimentos comerciais foram lembrados em solenidade promovida na noite de sábado (25/11), pela Associação Comercial e Empresarial de Pontes e Lacerda (ACEPL). A noite de gala aconteceu no salão de festas da maçonaria, Estrela do Guaporé e recebeu autoridades, empresários e seus convidados.

Realizado pela primeira vez em Pontes e Lacerda, o prêmio Destaque Empresarial visa fortalecer e valorizar o comércio local.

Os homenageados foram indicados ao prêmio através de uma pesquisa de opinião pública, elaborada por alunos da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso).

De acordo com o presidente da Associação Comercial, Eridson Vieira, todas as homenagens são válidas para o empresariado de Pontes e Lacerda, que tem se sucumbido em meio á crise econômica do país. “Homenagear os nossos associados, que se destacaram, mesmo num momento de tanta dificuldade para a economia como está sendo esse ano, é valorizar ainda mais estas pessoas que geram emprego e renda para a nossa cidade”, disse ele.

Responsável pelo trabalho de pesquisas, o professor de matemática e estatística, Osvaldo Martins destaca que foram vários dias de trabalho intenso para se chegar neste resultado. “Além do estudo propriamente dito, nós da Unemat temos esse trabalho de extensão, que é a pesquisa, onde o maior objetivo é a parte didática, mas isso não deixa de colaborar com o desenvolvimento do comércio de nossa”, resumiu.

A mesa de autoridades foi composta pelo deputado estadual Wancley Carvalho (PV), o diretor da FACMAT, Robério Cademartoni, pelo tenente coronel da Polícia Militar, Jabes Andrade Campos, o vereador Ivanildo Amaral (PSD) e pelo primeiro presidente da Associação Comercial de Pontes e Lacerda, Adalberto Arantes, que recebeu das mãos do atual presidente, um certificado em reconhecimento a todo o trabalho realizado em prol do desenvolvimento comercial do referido município.

Por: Leandro Régis / Da Redação.