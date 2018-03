Assistência Social de Nova Lacerda promove Jantar da Melhor Idade; O primeiro de 2018

Aconteceu no dia 02/03, nas dependências do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o primeiro jantar de confraternização do projeto Melhor Idade, oferecido pela Secretaria de Assistência Social aos idosos de Nova Lacerda. No desenrolar da festa, diversos brindes foram sorteados.

O evento foi agradável, contou com a presença do deputado federal Ezequiel Fonseca (PP), que presenciou o carinho da equipe com os participantes. Em sua fala, Ezequiel elogiou a disposição dos idosos, que estão sempre a sorrir e brincar.

A secretária Carliane Tafarel Silva agradeceu a presença de todos e elogiou sua equipe de trabalho por todo o cuidado com as famílias atendidas neste projeto.

O prefeito Uilson José da Silva (DEM) também compareceu ao evento e expressou imensa alegria por participar de mais um encontro da Melhor Idade.

Por: Assessoria / Alex Munhoz.