Assaltantes são presos na divisa Brasil – Bolívia

A Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade foi acionada via 197 e informada sobre um assalto ocorrido no distrito de Santa Clara do Monte Cristo (Ponta do Aterro). Este distrito se localiza próximo a fronteira do BRASIL com a BOLÍVIA, distando mais ou menos, 180 km de Vila Bela.

De imediato, o delegado Clayton Queiroz Moura determinou que uma equipe de policiais civis se deslocasse até ao referido distrito. Após algumas horas na localidade, os dois suspeitos do assalto foram identificados e localizados: sendo eles S. J. de S. (16 anos) e A. P. da S. (18 anos).

OS dois confessaram a prática do roubo, onde a vítima, uma pessoa muito querida na região, foi espancada e humilhada pela dupla de bandidos. A dupla confessou também a prática de outros delitos na região, sempre visando “levantar grana” para a compra de entorpecentes na divisa com a BOLÍVIA, que fica a menos de 15 km do distrito de Santa Clara.

Aproveitando a ocasião, a equipe de policiais contou com a presença de dois escrivães de polícia. A equipe permaneceu na região por três dias, onde foram ouvidas várias pessoas em inquéritos policiais e termos circunstanciados. Enquanto isto, a equipe de investigadores trabalharam em crimes ocorridos na região, realizando investigações, levantando informações e fazendo intimações.

Por: Assessoria PJC.