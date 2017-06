Assaltante sequestra piloto e rouba aeronave em hotel no pantanal de MT

Funcionário do hotel pousava o avião quando foi rendido por um assaltante. Secretaria de Segurança acredita que avião foi roubado para tráfico de drogas na fronteira

Um assaltante sequestrou um piloto e roubou uma aeronave nesta quarta-feira (7) no Hotel Sesc Porto Cercado, na região do pantanal, em Poconé, a 104 km de Cuiabá. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT), o funcionário do hotel pousava o avião, prefixo PR-ESC, na pista lateral do estabelecimento quando foi rendido por um assaltante. Até a manhã desta quinta-feira (8) não havia nenhum contato do piloto ou do criminoso.