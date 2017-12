O instituto ASA (Ação Solidária Adventista), da Igreja Adventista do 7º Dia, homenageou em Pontes e Lacerda no último domingo (03/12), mais de 30 empresas, de variados seguimentos do comércio local com o troféu ‘Mãos Ajudadoras’.

O prêmio concedido busca reconhecer amigos e parceiros. “São pessoas que desempenham um papel fundamental para alcançarmos a meta de transformar o mundo, uma vida de cada vez”, disse a diretora da Agência Adventista de Recursos Assistenciais (ADRA), Lúcia Brancher.