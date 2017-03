Araputanguense é eliminada do The Voice Kids

A última Mato-grossense que ainda seguia no The Voice Kids, Franciele Fernanda, de 14 anos, deixou a competição neste domingo (26), após disputar a semifinal do reality.

Franciele é da cidade de Araputanga (345 km a Oeste de Cuiabá) e atualmente mora com a mãe no Rio de Janeiro. A jovem cantou “Alô, Alô, Marciano”, clássico de Rita Lee e Roberto de Carvalho, e mais uma vez recebeu inúmeros elogios pelo vozeirão.

Ela disputou a semifinal no time de Ivete Sangalo, lutando pela única vaga contra Luis Arthur Seidel, Maria Tereza Prezoto e Thomas Machado – que avançou e está na final. Thomas foi escolhido no voto popular e pela técnica.

Em sua despedida, Franciele fez questão de agradecer à sua cidade natal.

“Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada a toda a produção e um beijo para a cidade Araputanga, Mato Grosso, pro pessoal do Vidigal e da Angola”.

Com a saída de Franciele, Mato Grosso não tem mais nenhum representante na final do reality, marcada para acontecer no próximo domingo.

Também foram para a final, Valentina Francisco (time Carlinhos Brown) e Juan Carlos Poca (time Vitor e Léo).

Por: 14 de Maio FM.