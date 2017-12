Araputanga sedia 12ª Assembleia Itinerante no próximo dia 08/12

Distante a 350 quilômetros de Cuiabá, Araputanga vai sediar a 12ª edição da Assembleia Itinerante, no próximo dia 8, a partir das 8 horas, na Escola Municipal ‘Rodolfo Trechaud Curvo’, no bairro São Sebastião. O coordenador da Assembleia Itinerante, Amarildo Monteiro esteve no local, nesta semana, para debater com as lideranças locais a formatação do evento.

“A organização está a todo vapor para a última Assembleia Itinerante deste ano. A reunião com as lideranças da cidade foi extremamente positiva para que o evento atenda as prioridades dos moradores de Araputanga, São José dos quatro Marcos, Mirassol D’Oeste e Figueirópolis D’Oeste. Estamos empenhados na organização para que a população receba serviços de qualidade”, afirma Monteiro.

Conforme a programação, o mutirão da cidadania (emissão de documentos e consultas e exames médicos) será realizado na Escola Municipal Rodolfo Trechaud Curvo, das 8 às 16 horas. Paralelamente, das 7 às 17 horas, acontecerá o curso de capacitação para agentes de Saúde e Educação Infantil, no auditório da Escola Estadual João Sato, no Centro.

Na sequência, as lideranças da região se reúnem com os deputados estaduais, das 16 às 18 horas, na Câmara Municipal de Araputanga, no Centro, para debater ações para a região. Nesse mesmo local será realizada, às 19:30, a sessão especial para homenagear personalidades com a entrega de Moção de Aplausos.

“É um mutirão que leva cidadania e mantém a Assembleia Legislativa mais próxima dos cidadãos mato-grossenses”, destaca o presidente Eduardo Botelho (PSB).

CAPACITAÇÃO – O Curso de Capacitação em Direitos das Crianças é voltado para os agentes de saúde e profissionais da Educação Infantil. Espera-se com isso beneficiar as práticas pedagógicas e de saúde no cuidado com as crianças, qualificando os profissionais, melhorando o diálogo, utilizando linguagens que permitam acolhimento e vivências mais adequadas as práticas de saúde e educacionais.

Com os agentes de saúde, o intuito é melhorar as práticas de saúde, no que se refere aos bons hábitos alimentares, saúde corporal e bucal, exercícios físicos e brincadeiras que permitam o desenvolvimento.