ARAPUTANGA: Policiais cumprem reintegração de posse na Fazenda Itaguaíra

Integrantes do acampamento instalado na Fazenda Itaguaíra, município de Araputanga, estão sendo despejados por Ordem Judicial, em cumprimento na manhã desta terça-feira (15), na fazenda.

A Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil cumpre a reintegração, próximo ao município de Reserva do Cabaçal-MT. A operação conta com aproximadamente 30 policiais.

Os trabalhos tiveram início nas primeiras horas da manhã e, segundo informou o delegado, até o momento não houve resistência.

INFORMAÇÃO PÚBLICA

No dia 10 de junho/17 o proprietário da Fazenda, Senhor Rodinei Velasco Nunes, divulgou, através da Rádio Arco-Íris de Araputanga, spot publicitário com informações que transcrevemos a seguir: “Comunica a toda população da região que a Fazenda Itaguaíra está com reintegração de posse para retirada de invasores, ao contrário do que está sendo dito em boatos”. Na ocasião o comunicado acrescentava que “Quaisquer novas invasões trata-se de grilagem que não será tolerada pela Lei. O proprietário comunica a todos que a terra está legalizada, com toda documentação”.

ORDEM DE DESPEJO

A Folha de Araputanga obteve com o proprietário da Fazenda Itaguaíra, cópia da ordem de reintegração de posse, expedida em Cuiabá, no dia 30 de novembro de 2016. O documento é assinado pela Juíza de Direito Olinda de Quadro Altomare Castrillon.

A mesma juíza foi diretora do Fórum de da Comarca de Araputanga quando uma grande operação Policial foi montada para desocupação da Fazenda São João, em Araputanga.

Por: Sebastião Amorim / Ronildo dos Anjos.