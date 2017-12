Apresentações culturais encerrarão 1º Circuito de Arte Fronteira Oeste do IFMT nesta sexta

O 1º Circuito de Arte Fronteira Oeste, promovido pelo Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste, será encerrado nesta sexta-feira (8), com apresentações de dança e música, no Centro Social de Pontes e Lacerda, localizado na rua Mariano Pires do Campo, próximo à APAE. A programação começará às 19h, com o grupo Maculelê Grupo Abada e IFMT e tem sequência às 19h30, com o Grupo de Siriri Filhos da Terra. Posteriormente se apresentarão o Grupo Pérola Negra-IFMT, Grupo de Percussão Afoxé do Oeste e também a Rota Pirata.

O Circuito teve início na terça-feira (5). A programação desta quinta-feira (7), aconteceu no auditório do IFMT. Às 15h30 houve o Festival IF de Cenas Curtas (IFMT/Cáceres), às 19h, aconteceu a apresentação da peça do Lobo que era Bobo (CRAS) e às 20h, outra intitulada Por um Acaso um Carteiro (E.E. Dormevil Faria ).

O circuito surgiu com objetivo de dar divulgação aos trabalhos artísticos culturais locais desenvolvidos pelos estudantes da região, bem como por parceiros da comunidade. Ele contempla as diversas manifestações artísticas, as exposições de trabalhos de literatura (poemas , crônicas), de artes visuais como desenho e fotografias.

Por: Weverton Correa | Assessoria de Comunicação.