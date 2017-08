Apreensões de drogas em MT aumentam 21% no 1º semestre de 2017

Entre janeiro e junho de 2017, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT) registrou aumento de 21% nas apreensões de entorpecentes, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, as forças policiais do estado apreenderam 6,7 toneladas de droga. Já em 2016, cerca de 5,5 toneladas de drogas foram apreendidas no estado. A maconha lidera o ranking dos entorpecentes apreendidos.