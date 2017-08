Após solicitação de Wancley, governo reconstrói rodovia em Mirassol D’Oeste

Asfalto na região oeste está sendo reconstruído pelo Governo do Estado; além de reivindicar a ação, Wancley está fiscalizando os trabalhos realizados

As obras de reconstrução do pavimento da MT-175, no trecho que liga a Mirassol D’Oeste e a diversos municípios da região, estão sendo fiscalizadas pelo deputado Wancley Carvalho (PV). O parlamentar também vistoriou as obras de drenagem e construção do trevo no distrito de Sonho Azul.

Ontem (10), Wancley percorreu rodovias de região, para ver de perto a qualidade dos serviços realizados. Desde o início do mandato, Wancley tem reivindicado ações efetivas para melhoria da infraestrutura na região.

Por anos, o pavimento da MT-175 esteve deteriorado. As medidas paliativas amenizavam, temporariamente, os problemas. Dessa vez, o pavimento antigo está sendo retirado. “Diversos trechos estão sendo reconstruídos. Em muitos lugares, a solução, para uma obra de qualidade, é retirar o asfalto antigo, e fazer tudo novamente”, destacou Wancley.

As obras estão avançadas, sobretudo na região após o trevo do Cacho. Outra obra importante e, esperada há décadas, é trevo que dá acesso ao distrito de Sonho Azul, que está sendo reconstruído.

“Esse também era um problema antigo. Em época de chuva virava um grande lago. Agora a situação será resolvida: o serviço de drenagem foi realizado e a obra já está quase 100% concluída. Cobrei e reivindiquei essa obra, junto ao Governo do Estado, e hoje estou aqui fiscalizando a aplicação do dinheiro público. Agradeço o empenho da Sinfra, em resolver esse problema”, afirmou Wancley.

Moradora há 20 anos no distrito de Sonho Azul, a professora Irene Soares se dizia esquecida pelo poder público, já que a questão do trevo de acesso é problema de décadas. “Na época que estudava, na Unemat, já deixei de ir à faculdade por medo de atravessar toda aquela água acumulada. Agradeço ao Wancley, que um dia esteve reunido conosco, e disse que iria buscar solução: e ele cumpriu esse compromisso! Essa obra beneficia toda a região; muito obrigado pelo trabalho, Wancley”, finalizou.

Ainda durante visita na região, Wancley acompanhou as obras de reconstrução do pavimento da MT-248, no trecho que liga Jauru a Figueirópolis D’Oeste.

Texto/Foto: Eduardo Cardoso.