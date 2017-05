Após reunião, Wancley e prefeito definem investimentos para Pontes e Lacerda

O deputado Wancley Carvalho (PV) se reuniu na última segunda-feira (22), com o prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (PRB), para tratar de investimentos para o município. Somente para obras de infraestrutura, em 2016, o parlamentar destinou mais de R$ 1 milhão.

Os recursos serão aplicados na pavimentação asfáltica de ruas do Residencial Glória. No encontro, ficaram definidas algumas modificações no projeto, para adequação do orçamento da prefeitura, em relação a contrapartida financeira necessária, na execução das obras.

O trabalho será executado por meio de convênio da prefeitura e secretaria de Estado de Cidades (Secid), mediante emenda parlamentar de R$ 540 mil, encaminhada pelo deputado Wancley. “São emendas de 2016; estamos dando continuidade ao trabalho que iniciamos. Definimos, em comum acordo, novo valor de contrapartida da prefeitura, para a obra no Residencial Glória. Novas ações também estão por vir”, pontuou Wancley.

O gestor destacou a importância do trabalho do deputado, no desenvolvimento do município, e na destinação de recursos. “Estamos todos unidos por Pontes e Lacerda; estamos fazendo as coisas juntos. Só de asfalto o Wancley destinou mais de R$ 1 milhão. Obrigado, Wancley. Isso é inédito”, agradeceu Alcino.

Além disso, recursos oriundos do parlamentar também vão garantir a construção, em frente ao residencial Flor da Serra, de um novo local de lazer: a Praça do Tereré. Também serão construídas calçadas entre a rua Goiás e avenida Santos Dumont, no entorno da Serra do Patrimônio, anexo a BR-174 B.

Na reunião, o deputado destacou que vai destinar novas emendas para obras de infraestrutura nos bairros Morada da Serra, Vila Guaporé, Altos da Glória e Residencial Vera receberão recursos.

“Precisamos urbanizar cada vez mais Lacerda. Por isso, tratei de novas emendas com o prefeito. O agradeço pelo auxílio em outras frentes de trabalho, também”, destacou Wancley que articulou recursos para construção da nova sede do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), e a prefeitura doou o terreno.

Por: Eduardo Cardoso.