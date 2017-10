Após denúncia, Gefron e PRF apreendem veículo com drogas na fronteira

Governador Pedro Taques sancionou Lei Complementar que valoriza escrivães e investigadores da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso

Em mais uma ação conjunta entre as forças policiais da fronteira, desta vez Gefron e Polícia Federal, nesta quarta-feira (25.10), resulta na prisão de J.M.J.B de 52 anos, por tráfico de drogas, em Cáceres.

Após denúncia anônima, recebida pelas equipes policiais, em que informava sobre um veículo VW Gol de placa JYL-8124 de Cáceres-MT, que teria capotado na região de fronteira, mais precisamente na comunidade de Corixinha e que estaria carregado com entorpecente, e que um veículo guincho iria busca-lo.

Diante das informações, foram realizadas diligências preliminares e foi constatado que o veículo em questão estava em uma borracharia, na comunidade de Corixinha.

Também foi constatado que o guincho estaria em deslocamento para aquela região, o qual foi feito o acompanhamento e que no momento do embarque do referido veículo foi abordado o motorista do guincho e o proprietário da residência, na qual ambos disseram que o veículo pertencia a J.M. J. B. (inclusive o veículo vw gol estava em seu nome).

O motorista do guincho ainda informou as equipes policiais que foi contratado pelo senhor BORDON, e que entregaria o veículo na rua dos Tuiuiús, Bairro Vila Mariana em Cáceres-MT.

Uma equipe policial deslocou até o referido local da entrega, onde foi dada voz de prisão para o senhor J. M. J. B. no momento da entrega do veículo. Após buscas foi localizado e apreendido mais de 4 quilos de pasta base de cocaína.

Diante dos fatos o suspeito e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Cáceres-MT, para medidas cabíveis.

Por: Carla Duarte / Gefron.