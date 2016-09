Amigos e familiares choram perda do padre Antonio Barbiero

O corpo do padre Antônio Barbiero, 60 anos, foi velado e sepultado hoje (21/09), por volta das 15h00 no município de Glória D’Oeste (a 300 km de Cuiabá) na presença de amigos e familiares.

Vítima de um acidente próximo a Rondonópolis, quando retornava de Itumbiara-GO, no último dia 14, o sacerdote foi encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis com traumatismo craniano e pulmonar. Durante cuidados médicos na última segunda-feira (19/09), o mesmo foi submetido a um procedimento cirúrgico para a desobstrução do intestino, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O vigário exercia sua função na paróquia de Porto Esperidião, Diocese de Cáceres a cerca de dois anos, mas deixa saudade aos irmãos de Pontes e Lacerda, onde esteve por 13 anos.

A morte do mesmo deixou fieis e amigos inconsoláveis e deve ser lembrada durante as Missas de Sétimo Dia, tanto em Glória D’Oeste, agendada para o próximo domingo (25/09) às 8h00, quanto em Pontes e Lacerda marcada para segunda-feira (26/09), às 19h30.