Alunos do IFMT-Pontes e Lacerda conquistam medalhas nos Jogos dos Institutos Federais – etapa Nacional

Alunos do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste subiram ao pódio nos Jogos dos Institutos Federais – etapa Nacional, que terminaram neste domingo (8), em Poços de Caldas (MG), e reuniram os melhores atletas de cada região do Brasil, selecionados nos Jogos Regionais dos Institutos Federais realizados em setembro. Foram quatro medalhas de ouro e duas de bronze. A delegação local foi composta por 11 atletas e 2 servidores.

No Atletismo, Eduardo Santana Silva conquistou ouro no Salto Triplo (14,44m), ficou em primeiro no Salto em Altura e ainda quebrou o recorde dos jogos com a marca de 1,91m, além do bronze no Salto em Distância (6,21m). Já Lucas Riza conquistou bronze nos 800m e ouro no revezamento 4x400m, integrando a equipe do Campus Barra do Garças. No Vôlei, Augusto Natal Ferriotto Ribeiro obteve o ouro, disputando pelo Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva.

Na competição, Eduardo destacou o empenho em busca de medalhas. “Sai de Pontes e Lacerda focado em bons resultados. Quebrar o recorde, para mim, é uma realização como atleta, resultado de muito treino e comprometimento. Infelizmente não consegui quebrar outro recorde por um detalhe, mas a experiência é válida”, afirmou. Lucas endossou o discurso. “Foi mais uma experiência enriquecedora estar em um evento de nível nacional, disputando junto aos representantes de outros Campi do país, alunos-atletas que estão em outro nível. Integrar a equipe do Campus Barra do Garças também foi de extrema importância, até pelo treinamento diferenciado, agregou mais experiência”.

A chefe da delegação do Campus, Elaine Senes Alves Ferreira, destacou os resultados positivos. “As conquistas são frutos da dedicação exclusiva deles. Mesmo os que não ganharam medalhas foram vitoriosos só por chegarem ao nacional, nesse evento esportivo de comunhão e integração entre os Institutos Federais. É uma experiência que eles vão levar para toda a vida, além do aprendizado para as próximas edições”.

O Campus Fronteira Oeste compôs a delegação do IFMT que representou Mato Grosso na etapa nacional (com 118 atletas e 23 servidores). Ao todo foram conquistadas 23 medalhas. O JIF contou com a presença de 1.100 atletas e mais de 100 servidores da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.