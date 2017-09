Alunos de Porto Esperidião recebem hoje (05) dicas para o Enem 2017

O Programa de Estudos para Enem e Concursos (PEEC) é de iniciativa do deputado Wancley Carvalho; projeto atende alunos da região oeste e baixada cuiabana

A caravana do Programa de Estudos para Enem e Concurso (PEEC), realizado pelo deputado Wancley Carvalho (PV), chega nesta terça-feira (05) ao município de Porto Esperidião. Dezenas de alunos do ensino médio da escola estadual 13 de maio participam hoje das palestras em preparação ao Enem 2017.

A partir das 19h professores de da área de exatas e linguagens vão dar dicas e orientações para que os alunos possam potencializar os resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso haverá momento de tirar dúvidas sobre o edital do exame.

Além disso, por meio do PEEC, em outubro, será realizado um simulado, para treinar os alunos para o grande dia do Enem. “Além das palestras, o simulado do PEEC ajuda os alunos que, principalmente, nunca fizeram prova semelhante; é um treinamento prático para o Enem, que faz a diferença”, pontuou Wancley.

Os primeiros colocados no simulado geral serão premiados com bolsas de estudos parciais (50%), oferecidas pela Faculdade Católica Rainha da Paz (Fcarp), de Araputanga. O sétimo colocado ganhará um notebook.

Na região oeste, o simulado será aplicado em escolas das cidades de Araputanga, Cáceres, Curvelândia, Conquista D’Oeste, Comodoro, Campos de Júlio, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D’Oeste, Nova Lacerda, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, Sapezal, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vale de São Domingos.

Na baixada cuiabana, o simulado ocorre nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. De acordo com o parlamentar, o PEEC tem objetivo de testar o conhecimento e tirar dúvidas dos alunos. “Com esse projeto, que realizo desde 2009, desde que era vereador, quero contribuir para a melhoria dos resultados dos alunos que vão fazer o Enem. As palestras e o simulado complementam o trabalho que as escolas têm feito”, afirmou o deputado.

Amanhã (06), os alunos de Figueirópolis D’Oeste também participarão as palestras em preparação ao Enem. Ontem (04), alunos da escola Onze de Março, em Cáceres, participaram das palestras. Para mais informação, os alunos interessados podem entrar em contato com o gabinete do deputado, pelo telefone: (65) 3313-6795 ou com o professor Zacarias, pelo telefone (65) 9.9905-3161. Duvidas também podem ser encaminhadas ao e-mail:depwancleycarvalho@al.mt.gov.br.

Texto: Eduardo Cardoso.

Foto: Fablício Rodrigues-ALMT.