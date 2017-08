Alunos da APAE-JAURU visitaram a Câmara Municipal a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A Apae Jauru realizou na semana passada, uma série de ações dentro da programação alusiva à Semana, que acontece anualmente de 21 a 28 de agosto. Uma delas foi visitar a Câmara Municipal de Vereadores.

Alunos e professores da escola especial foram recebidos pelo presidente do Legislativo Municipal, João Leite (PSD), que falou sobre o seu dia a dia de atuação na Câmara. Os alunos conheceram as dependências do prédio e um diálogo com o presidente para esclarecimento de dúvidas.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência busca desenvolver atividades em favor da diminuição de preconceitos e da melhoria da qualidade de vida da família apaeana, além de promover na sociedade e nas organizações políticas a reflexão sobre o tema.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.