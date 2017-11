Aluno do IFMT-Pontes e Lacerda representa Mato Grosso e conquista ouro em competição nacional

Eduardo Santana Silva conquistou ouro no salto triplo, nos Jogos Escolares da Juventude, realizados em Brasília-DF, no final de semana, com a marca de 14,95m. Aluno do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste, ele, que representou o Estado na competição, afirmou que se surpreendeu com o próprio resultado e agora mira o mundial do ano que vem.

Para Eduardo, a preparação nunca acaba. “No Jogos em Brasília o índice atingido foi um que nunca fiz na vida. Estava em último lugar e no último salto fiz essa marca. Quando saltei, virei primeiro colocado. A marca para mim foi boa porque se aproxima dos 15m. O índice ano que vem pela IAAF (sigla em inglês para Associação Internacional de Federações de Atletismo) vai ser 15,61m e lógico isso deve aumentar para 16m, mas dá de atingir ano que vem, para o Mundial Sub-20”.

Os Jogos Escolares da Juventude reúnem jovens de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, de escolas públicas e privadas de todo o país, em 14 modalidades. A competição foi criada pelo Comitê Olímpico do Brasil em 2005 e conta com o apoio do Ministério do Esporte.

Conforme a organização, atualmente, o evento contempla mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, organizadas pelos estados e municípios, representando 40 mil escolas de 3.950 cidades do Brasil. A fase nacional, organizada pelo COB, reúne em cada faixa etária cerca de 4 mil atletas dos 26 estados da Federação mais o Distrito Federal.

Por: Weverton Correa | Assessoria de Comunicação.