Aluno de 14 anos é encontrado com revólver Taurus calibre 38 dentro de escola em Cuiabá

Um “garoto” de apenas 14 anos de idade, aluno da 8ª série foi apreendido na tarde desta quinta-feira (26/10), portando um revólver Taurus, calibre 38 dentro da Arena Educação, primeira estádio-escola de Mato Grosso.

Segundo um Boletim de Ocorrência (B.O) registrado pela Polícia Militar (PM), o menor foi apreendido após ser denunciado por alunos ao diretor da escola.

O menor, segundo a PM, foi para a escola armado e chamou a atenção de seus colegas de escola, devido ter exibindo o revólver para outros alunos.

Ao receber a denúncia dos alunos, o diretor da escola, Marcos Antonio, acionou a Polícia, que foi ao local, e com muita cautela, conseguiu pegar a arma e encaminha o menor para a Central de Flagrantes.

CULTURA DA PAZ – Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) afirmou que já acionou a equipe do Programa Anjos da Escola para acompanhar o caso e tomar as providências junto à direção da escola e à família do garoto.

O programa, segundo a nota, busca o desenvolvimento da cultura de paz e o combate à evasão nas escolas estaduais e conta com uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, entre outros profissionais, para atender os alunos.

