Alô Pontes e Lacerda! Sindicato Rural confirma show de Naiara Azevedo para o dia 05 de novembro

Em coletiva de imprensa concedida nesta manhã (01/09), o presidente do Sindicato, Nilmar Miotto anunciou o show de Naiara Azevedo como atração musical para o dia 05 de novembro, em Pontes e Lacerda.

De acordo com o presidente, esse é um dos melhores shows da atualidade, com grande evidência no Brasil e que estará disponível para o público de Pontes e Lacerda no mês de novembro. Segundo ele, uma oportunidade única para Pontes e Lacerda e região. “Faz um ano e meio que a gente vem trabalhando e investindo na estrutura do nosso parque para conseguir esse Alvará dos Bombeiros e graças a Deus conseguimos. A nossa festa (Expoeste) foi um sucesso, mas agora a gente precisa pagar a conta. Temos que falar a verdade, porque muita gente pensa que o Sindicato tem dinheiro em caixa. Não temos. A gente tem compromissos até o fim desse ano e precisamos honrá-los”, disse Nilmar, explicando o motivo do evento.

Nilmar informou que os ingressos poderão ser adquiridos já na próxima semana, provavelmente a partir do dia 08 em alguns pontos do comércio local, que ainda vão ser definidos.

Aos 26 anos, Naiara Azevedo vive o ápice de sua carreira e comemora o lançamento do segundo DVD, com o tema ‘Totalmente Diferente’. Entre as canções de maior sucesso, destaque para ‘50 Reais’ e ‘Ex do Seu Atual’.