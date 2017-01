Alcino Barcelos é empossado prefeito de Pontes e Lacerda

O ato oficializou Alcino Barcelos para o comando da gestão 2017/2020

Leandro Régis

Da Redação

O primeiro dia do novo ano marcou a troca de comando na administração municipal e consequentemente, o início de uma nova gestão para Pontes e Lacerda.

Eleitos em outubro do último ano, Alcino Barcelos (PRB) e seu vice, Wilson do Viveiro participaram de uma cerimônia de posse jamais vista na história do município.

Em cumprimento a uma promessa de campanha, Alcino recebeu o bastão da administração em ato público, na frente da sede do Poder Executivo Municipal.

Acompanhado da mãe, Djanira Barcelos, o novo prefeito falou com emoção do falecido pai, agradeceu toda a população pela confiança, anunciou cortes em algumas secretarias e de 30% dos cargos comissionados, trazendo economia para os cofres públicos e falou sobre a gestão de emergência que a Prefeitura deve fazer nos primeiros seis meses de sua gestão.

Em seu discurso, Alcino pediu o apoio e paciência da população em meio à crise financeira instalada no País e reafirmou o seu compromisso perante a população, que o elegeu. “Precisamos acreditar! Tem crise? Sim, tem crise, mas precisamos ter fé e acreditar na nossa força. Queremos consolidar uma gestão pautada na transparência e honestidade, a começar pela economia do dinheiro público, respeitando e sabendo aplicá-lo. Eu acredito em uma cidade melhor e vocês podem ter certeza, que vou trabalhar muito para que isso aconteça. Obrigado”, resumiu o prefeito.