Agricultor morre atropelado pelo próprio trator em Vila Bela

O fato aconteceu na última sexta-feira (10/11) por volta das 15:40hs da tarde, um acidente entre dois tratores deixou uma vítima fatal na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o senhor Elieby Bezerra Garrio, 27 anos, parou um trator Massey Ferguson em uma descida, logo abaixo havia outro tratorista com uma pá carregadeira. Em um dado momento o trator Massey Ferguson começou a descer a ribanceira, a vitima tentou atravessar na frente para adentrar a cabine e tentar frenar antes que o trator colidisse com a pá carregadeira, mas o ato foi muito rápido e ele acabou prensado entre os os dois tratores. Devido a gravidade dos ferimentos o homem veio a óbito no local.

A Politec foi acionada para tomar as providencias cabíveis e o Boletim de ocorrência foi confeccionada.

Fonte: Portal Lacerdense.