Agentes de saúde e de endemias poderão ter cursos técnicos de capacitação

Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias têm grande relevância para a atenção básica e a promoção da saúde. Eles atuam como responsáveis entre a comunidade e a equipe do serviço de saúde e, sobretudo, contribuindo com a mudança no perfil epidemiológico.

Sabendo da importância e o papel que essas categorias têm para a saúde pública, o deputado Dr. Leonardo (PSD), coordenador geral da Frente Parlamentar em Defesa desses profissionais solicitou ao Governo do Estado a criação e implantação de cursos técnicos às categorias. Os cursos, de acordo com a indicação, serão na modalidade presencial e a distância, gratuitos e ministrados no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e a Escola de Saúde Pública.

Para Dr. Leonardo, proporcionar formação técnica de nível médio aos agentes, por meio do desenvolvimento de competências, nas quais o profissional desenvolva uma relação dialética com as múltiplas relações sociais existentes, é um dos maiores entraves que o estado de Mato Grosso pretende superar e um dos principais anseios almejados pelos agentes que atuam com amor e dedicação em nossos municípios.

“Infelizmente, o que falta é financiamentos para implantação de cursos técnicos profissionalizantes específicos para essas duas categorias, os quais possam oferecer uma formação inicial e continuada que favoreça a qualificação, requalificação e o desenvolvimento profissional dos ACS e ACE”, destacou o deputado.

DIA DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

O deputado Dr. Leonardo apresentou um projeto de Lei que instituir todo o dia 10 de agosto de cada ano, o Dia Estadual do Agente de Combate a Endemias. “Ao propor a criação deste dia, faço justo reconhecimento a estes profissionais. Os agentes comunitários de saúde têm uma data estadual que é celebrada todos os anos no dia 10 de julho. Propomos que dos agentes de endemias seja comemorado no dia 10 do mês de agosto, como forma de motivação e reconhecimento a esta categoria também. Homenagear tanto os agentes de saúde, quanto aos de combate as endemias é reconhecer e divulgar o eficiente trabalho que estes servidores públicos municipais vêm desenvolvendo em nosso estado. Eles são o elo entre a comunidade e os demais profissionais da equipe de saúde da família”, ressaltou o parlamentar.

Texto: Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.

Foto: Marcos Lopes / ALMT.