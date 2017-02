Agência do Banco do Brasil é alvo dos bandidos em Comodoro

Uma Agência do Banco do Brasil foi alvo de uma ação criminosa, na madrugada desta quinta-feira (09/02), em Comodoro (a 656 km de Cuiabá). Um grupo armado invadiu e explodiu os Caixas Eletrônicos da unidade, localizada no centro da cidade.

A ação aconteceu por volta das 3h00 e deixou teto, vidros e parte frontal da agência parcialmente destruída.

A Polícia foi acionada por moradores, que perceberam situação suspeita no local. Até agora, nenhum suspeito foi identificado ou preso pelos policiais.

Não se sabe se os assaltantes conseguiram retirar dinheiro do caixa eletrônico, nem quantos criminosos teriam participado do furto.

Câmeras de segurança da agência e da região devem ser analisadas para tentar identificar os suspeitos. Policiais militares e equipes da Força Tática de Campos de Júlio e Nova Lacerda foram enviados para a região e ajudam nas buscas aos suspeitos.

Por: Leandro Régis / Da Redação.