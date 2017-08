Acontece em Nova Lacerda a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde 2017

Nesta quarta-feira (30/08), aconteceu a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde 2017 de Nova Lacerda. O evento que foi realizado nas dependências da Câmara Municipal de Nova Lacerda contou com a presença do secretário Municipal de Administração, Sebastião Bento, que por sua vez representou o prefeito Uilson José da Silva (DEM); do vereador presidente da casa, Joventino Amadeu Dalabeneta (PMDB); do Secretário de Saúde, Fernando Wilian Tonhão; do presidente com Conselho de Vigência em Saúde, Vandeir Fernandes; da Agente de Saúde, Ana Cristina Vilas Boas e da equipe da Facilita Gestão Pública e Assessoria.

O evento teve como objetivo, orientar a população a respeito do trabalho desta instituição e mostrar aos moradores, como sua colaboração é de suma importância para que a mesma possa empenhar com mais eficácia os trabalhos que lhes são incumbidos.

Na sequência houve a formação dos grupos que criaram e apresentação para aprovação suas sugestões de melhorias e projetos a serem criados de acordo com suas pautas; sendo direcionados em âmbito Municipal, Estadual e Federal.

Por: Alex Munhoz / Assessoria de Imprensa.