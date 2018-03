Ações de infraestrutura na cidade e no campo marcam primeiro ano da gestão Pedro Ferreira, em Jauru

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Jauru fechou o ano de 2017 com ações significativas para o município.

Os números mostram que mesmo com a crise econômica que o país vem atravessando e a brusca queda na arrecadação dos municípios, Jauru não deixou de se desenvolver nesse primeiro ano de gestão do prefeito Pedro Ferreira (PSD).

Comandada pelo secretário Ronivon Bedoni, a pasta continua investindo e finalizando obras em áreas importantes, tanto na sede do município, quanto na zona rural.

Na avaliação do secretário, o ano de 2017 foi positivo para a Secretaria. Foram diversas ações, desde a conclusão de importantes obras até a elaboração de novos projetos que trarão mais qualidade de vida a população jauruense.

O apoio do prefeito Pedro Ferreira foi indispensável para que os trabalhos pudessem ser desenvolvidos e as metas alcançadas.

A redução do orçamento não impediu a continuidade da execução dos projetos.

A gestão assumiu a cidade com um grande desafio, as vias do município em péssimo estado impossibilitando até mesmo a trafegabilidade dos munícipes. Diante disso, o prefeito Pedro Ferreira partiu em busca de parcerias para solucionar o problema, e uma mega operação tapa buracos foi iniciada. Toneladas de massa asfáltica foram aplicadas pela cidade, que teve quase 100% de suas vias restauradas.

Ainda no primeiro semestre, a região teve um elevado índice de chuvas, que causou destruição e muito transtorno, várias pontes foram destruídas por completo e outras seriamente danificadas, bueiros localizados na zona rural do município foram destruídos pela força da água, ainda no perímetro urbano, muitos prejuízos foram contabilizados, onde em especial as secretarias de Assistência e desenvolvimento Social, saúde e de obras entraram em ritmo emergência para que cada munícipe que de alguma forma foram atingidos, recebessem o devido atendimento.

Inúmeras ações na zona rural foram executadas pelo secretário Ronivon e sua equipe.

Estradas que ligam as comunidades rurais e que são utilizadas para escoamento da produção agrícola e pecuária do município, receberam manutenção com, patrolamento frequente, alargamento em alguns trechos, aterro em regiões passiveis a atolamento, bueiros e manilhas que facilitam o escoamento de água foram instalados e as já existentes receberam continua manutenção.

O distrito Lucialva teve a sede da Agência de Correios Comunitária – AGC completamente reformada após passar por longo período de abandono.

Obras de grande relevância foram iniciadas no ano de 2017, como a reforma e ampliação do Posto de Saúde da Família (PSF) 01, localizado no Bairro Vista Alegre. Uma obra orçada no valor de aproximadamente R$ 217 mil. Ainda no Bairro Vista Alegre a reconstrução da Praça “Dalvo Rossi”. Um projeto idealizado pelo Prefeito Pedro Ferreira ainda quando exercia seu segundo mandato, em 2012, hoje uma obra estimada em mais de R$ 500 mil.

Parcerias de sucesso como as que foram estabelecidas como Ministério Público Estadual possibilitaram, por exemplo, a adequação de calçadas e passeios do município, assegurando assim, que o cidadão tenha seu direito de ir e vir garantido com qualidade e acessibilidade.



Por: Assessoria.