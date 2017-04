Ação do vice-prefeito, restabelece repasses bloqueados na saúde de Jauru

O município de Jauru estava com a transferência dos recursos da Vigilância Sanitária bloqueados pelo Ministério da Saúde, desde junho de 2016, por falta de atualização no sistema do SIA/SUS (Serviço de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde). A falha cometida pela gestão anterior trouxe prejuízos aos cofres públicos e deficiência nos serviços prestados a população.

O vice-prefeito e atual Secretário de Saúde, Waldir Luiz Garcia de Moura (DEM) determinou que as informações atrasadas fossem inseridas no sistema, e após requerimento junto ao Ministério da Saúde a situação de bloqueio que iria até o fim deste mês, foi revertida.

Entenda a situação:

1) O monitoramento realizado em 18/05/16 detectou a ausência de informações do período de Outubro de 2015 a Fevereiro 2016 sendo o repasse bloqueado pela portaria do Ministério da Saúde n. 1159 de 16/06/16

2) O monitoramento realizado em 22/09/16 detectou a ausência de informações do período de fevereiro a junho 2016 sendo o repasse bloqueado pela portaria n. 2251 de 03/11/16

3) O monitoramento realizado em 15/12/16 detectou a ausência de informações do período de junho a out 2016 sendo o repasse bloqueado pela portaria n. 115 de 17/1/2017.

Após diálogo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE e dados inseridos no sistema, os repasses pertinentes a partir de ABRIL DE 2017 estarão liberados para o município de Jauru, porem os valores retroativo a essa data que se aproximam da ordem de 56.000,00 foi DEVOLVIDO ao Governo Federal (SUS).

Por: Assessoria.