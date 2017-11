Aberta licitação para asfaltar residencial Glória; Wancley destinou R$ 391 mil

Foi publicada no Diário Oficial do Estado, de 19 de outubro, a abertura do processo de licitação para realização de obras de pavimentação asfáltica no bairro Residencial Glória, em Pontes e Lacerda. O deputado Wancley Carvalho (PV) destinou R$ 391 mil para realização das obras.

Os serviços serão realizados mediante convênio da secretaria de Estado de Cidades (Secid) e prefeitura de Pontes e Lacerda. O processo de licitação para contratação de empresa, para execução das obras, ocorre por meio de tomada de preço, na sede do executivo municipal, no próximo dia sete de novembro.

A emenda parlamentar de Wancley foi encaminhada em 2016. Porém, houve algumas modificações no projeto, para adequação do orçamento da prefeitura, em relação a contrapartida financeira necessária, na execução das obras.

Somente para obras de infraestrutura, no ano passado, o parlamentar destinou mais de R$ 1 milhão ao município. Já em 2017, para obras de infraestrutura em Pontes e Lacerda, o deputado já encaminhou R$ 1,3 milhão.

“Precisamos urbanizar cada vez mais Pontes e Lacerda: tenho destinado recursos e trabalhado para que isso se concretize. Há anos, as mais de 400 famílias do Glória aguardam por melhorias na infraestrutura e saneamento básico. Os recursos são do Governo do Estado, repassados por meio da Secid, após destinação de minha emenda parlamentar. Os trabalhos serão executados em parceria com a prefeitura, mediante contrapartida de R$ 250 mil”, destacou Wancley.

De acordo com o edital publicado no Portal Transparência da prefeitura, o projeto prevê a pavimentação asfáltica e obras de drenagem superficial, no Residencial Glória, de uma área de 6.453,69 m².

Praça do Tereré – Já está na reta final a construção do passeio público, entre a rua Goiás e avenida Santos Dumont e a Praça do Tereré, em frente residencial Flor da Serra. Para execução das obras o deputado destinou R$ 467 mil em emenda parlamentar.

“Os trabalhos e projetos estão se materializando em obras para o bem estar da população da nossa cidade. A Praça do Tereré vai deixar a região ainda mais bonita, urbanizada e valorizar as propriedades locais. O bacana é que a empresa contratou mão de obra local; é mais renda gerada Pontes e Lacerda”, frisou Wancley.

Para realização dessas obras, a prefeitura municipal entrou com cerca de R$ 40 mil, o equivalente a 8% do total do orçamento previsto no projeto, percentual mínimo para celebração do convênio com o Governo do Estado.

Texto: Eduardo Cardoso;

Foto: Marcos Lopes.