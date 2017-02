A pedido do deputado Dr. Leonardo, governador atende prefeitos da região oeste

Vinte prefeitos da região sudoeste e oeste de Mato Grosso passaram a tarde desta quinta-feira (09/02), reunidos com o governador do Estado, Pedro Taques. Em mais de três horas de reunião, foram discutidos diversas demandas específicas de cada município, bem como as necessidades comuns, como, por exemplo, as rodovias. Participaram da reunião, os secretários de Estado de Cidades (Secid), Wilson Santos, de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Duarte, de Saúde (SES), João Batista e a secretária adjunta de Políticas da Casa Civil, Paolla Reis.

O encontro articulado pelo deputado Dr. Leonardo (PSD), que representa a região, é o segundo que o parlamentar organiza. “A primeira foi logo após o término das eleições para que, principalmente aqueles de primeiro mandato, pudessem conhecer o governador e levantar as demandas. Já esta segunda foi para deliberar as ações”, informou o deputado.

Os prefeitos, em unanimidade, elencaram como prioridade a revitalização, pavimentação, recapeamento e tapa buracos das MTs que ligam a região. Neste período de chuvas, a situação está cada vez mais se agravando, deixando algumas rodovias quase intransitáveis. O secretário Marcelo destacou alguns dos trabalhos já realizados pela Sinfra, bem como aquelas que estão em andamentos. Segundo ele, falta apenas a finalização dos estudos técnicos de alguns trechos das MTs 248, 170, 175 e 343 e após o encerramento das chuvas, dará início as obras. Outras, por conta de problemas com as empresas contratadas, precisam passar por nova licitação.Marcelo Duarte anunciou ainda, a liberação de R$ 100 milhões em recursos para atender a região.

Na oportunidade, o governador Pedro Taques destacou a distribuição de óleo diesel aos municípios, a construção de pontes de concreto e afirmou que esta região é uma das prioridades em seu governo.Outras demandas como, saúde, educação, saneamento básico e infraestrutura urbana também foram debatidas. Os secretários presentes sanaram as dúvidas de alguns prefeitos e anunciaram os projetos e obras, que em breve começarão na região.

O deputado Dr. Leonardo agradeceu ao governador por, novamente, atender a sua solicitação em reunir o secretariado de Estado para atender com exclusividade os prefeitos. “É uma satisfação imensa poder ser o ‘porta voz’ das necessidades da minha região, fazer esse intercâmbio entre Governo do Estado e Prefeituras. Continuaremos na luta, cobrando e ajudando o Estado nas obras importantes para o crescimento, desenvolvimento e progresso da nossa região”, ressaltou.

Lis Ramalho

Assessoria de Imprensa