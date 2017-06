75% dos consumidores não pagam conta de água em Quatro Marcos

75% dos consumidores de água de São José dos Quatro Marcos estão com inadimplência junto ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) e podem ter o fornecimento de água suspenso.

O assunto foi discutido em reunião realizada na quarta-feira (07), com o prefeito Ronaldo Floreano dos Santos (PSDB), o diretor do DAE, Claudinei Alves Ribeiro e vereadores do município. Conforme dados apresentados pelo o diretor do Departamento de Água e Esgoto, para a manutenção do sistema de distribuição de água, o município gasta R$ 125 mil e só arrecada R$ 25 mil.

De acordo com as informações, cerca de 14mil pessoas são atendidas pelo sistema que é antigo, que está um caos, com bombas sucateadas, equipamentos velhos e tubulação antiga. “A inadimplência contribui para o desabastecimento e sucateamento do sistema”, observou o diretor do DAE que com a cobrança das contas em atraso, o município poderá equilibrar as receitas com as despesas do Departamento de Água e Esgoto.

‘’A partir de agora estaremos fazendo de tudo para que possamos reverter a situação e oferecer a população melhores serviços. Tudo o que o DAE arrecadar deverá ser investido na engrenagem do abastecimento de água. Portanto, se não formos a fundo nessa tarefa de estancar a inadimplência, ficamos sem ter como fazer os investimentos em captação e distribuição da água”, completou Claudinei.

O prefeito Ronaldo Floreano expôs a situação da água que se arrasta há anos e apesar de ser um tema polêmico é preciso tomar decisões em beneficio da população. “Com a inadimplência, o DAE não consegue investir em melhorias no sistema. Há muito para se fazer, porém, a prefeitura hoje não tem condições de arcar com gastos milionários para reverter a situação. Os moradores têm reclamado muito quanto a falta de água e isso acontece em função da inadimplência que impede que seja feito melhorias no Departamento de Água. Para equacionar, de inicio estaremos tomando algumas medidas impopulares”, comentou o prefeito Ronaldo Floreano.