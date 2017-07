5º Arraiá Tudo Junto e Misturado levou milhares de pessoas à Praça Municipal

A segunda maior festa de Conquista D’Oeste aconteceu neste fim de semana e recebeu um grande público na Praça Municipal. Atrás apenas da Festa do Peão, o Arraiá Tudo Junto e Misturado já virou tradição entre os moradores.

Nesta 5ª edição, foram duas noites de muita diversão: Shows regionais, apresentação dos artistas locais, alunos da rede pública de ensino, alunos do CRAS e até do Coral da Terceira Idade, que abrilhantou ainda mais a festividade.

Entre os presentes, estiveram o deputado estadual Wancley Carvalho (PV) e sua esposa Consuelo, vereadores, servidores públicos e demais autoridades. “Graças a Deus conseguimos fazer essa festa tão bonita que já esta na sua 5ª edição, e a população como sempre vem prestigiando mais e mais a cada ano que passa. Quero agradecer o apoio do governo do Estado, que é um grande parceiro e de antemão, convidar a população e as demais cidades da nossa região para prestigiarem o nosso rodeio, que será no mês de setembro”, disse a prefeita Maria Lúcia.