4º Passeio Ciclístico registra participação de mais de 800 pessoas em Vila Bela

Vila Bela recebeu no último sábado (07/10), mais uma edição do tradicional Passeio Ciclístico. O evento foi um sucesso e percorreu os principais pontos da primeira capital de Mato Grosso.

Cerca de 800 pessoas participaram direta ou indiretamente do passeio. Desse total, mais de 400 eram crianças.

De acordo com o idealizador do evento, Rodinei Fernandes Leite, membro da Igreja Missão Cristã Brasileira, o passeio abre a semana de festividades alusivas ao Dia das Crianças e mais uma vez supera as expectativas.

O secretário de Esporte e Lazer, Aquino Bispo parabenizou a Igreja Missão Cristã Brasileira por manter viva a tradição do ciclismo em Vila Bela, neste evento que só cresce a cada ano.

O 4º Passeio Ciclístico teve apoio da Prefeitura Municipal através das secretarias de Esporte, e de Assistência Social e Trabalho. Entre os apoiadores também vale destacar a Câmara de Vereadores, a Mineração Apoena e representantes do comércio local.

Por: Leandro Régis / Da Redação.