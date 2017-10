2º Befron realiza doação de patrimônio à prefeitura de Porto Esperidião

O prefeito de Porto Esperidião, Martins Dias de Oliveira (PMDB) recebeu no começo deste mês, alguns representantes do 2º Batalhão de Fronteira (BEFRON), de Cáceres para oficializarem o ato de Passagem de Responsabilidade Patrimonial, do já desativado Destacamento Militar. Junto ao prefeito esteve o secretário de Administração, Dielson Aredes Falci.

A ação era almejada por Martins, desde o seu primeiro mandato como prefeito de Porto Esperidião. O mesmo agora busca o entendimento e autorização da Câmara de Vereadores para que o município possa construir no local, um Centro Administrativo dos recursos municipais, melhorando a qualidade do atendimento aos contribuintes.

O prefeito Martins agradece o comando do 2º BEFRON, na pessoa do comandante, Ricardo Kleber Lopes Coelho, pela disponibilidade e empenho neste projeto de doação.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.