1º Torneio Gospel de Futsal é realizado em Vila Bela

Vila Bela da Santíssima Trindade recebeu neste fim de semana, a primeira edição do Torneio Gospel de Futsal. Idealizada pela comunidade cristã do município, a competição recebeu diversas equipes e contou com o apoio incondicional da Prefeitura, bem como da Câmara de Vereadores.

Os jogos aconteceram no ginásio municipal Melânio de Assunção, com boa participação do público nas arquibancadas.

O prefeito Wagner Vicente da Silveira (PV) acompanhou a final disputada entre Futsal Gospel e Tá na Cara e participou da entrega de premiações. Wagner parabenizou as denominações cristãs envolvidas na competição e reafirmou o seu compromisso com esporte municipal.

Um dos organizadores do evento, Sander Márcio Fernandes Leite agradeceu a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização do evento. “A Comissão Organizadora agradece primeiramente ao Senhor Jesus, que é nossa inspiração em todo tempo, ao qual nos deu o privilégio e responsabilidade de realizar um evento de tanta importância, que envolveu as famílias em um ambiente saudável, para todas as idades. Parabéns ás equipes, atletas e “aspirantes”. Quero agradecer também as autoridades do Poder Executivo e Legislativo, e empresas que colaboraram conosco”, resumiu.

Veja como ficou o ranking final da competição:

1º Lugar: Futsal Gospel;

2º Lugar: Ta na Cara;

3º Lugar: Tamujunto;

4º Lugar: Valentes de Cristo.