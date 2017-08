19º Festival de Pesca e Praia de Porto Esperidião terá show nacional com Naiara Azevedo

A prefeitura de Porto Esperidião está intensificando as suas ações para promover o tradicional Festival de Pesca e Praia (FPP), que vai acontecer de 14 a 17 do próximo mês. Mesmo em tempos de crise o prefeito de Porto Esperidião, Martins Dias de Oliveira (PMDB), não está poupando esforços para a realização do 19º Festival de Pesca e Praia (FPP).

A programação conta com show nacional de uma das principais revelações do sertanejo brasileiro, Naiara Azevedo. Além da cantora paranaense, o Festival de Pesca e Praia terá o show da dupla Rico e Léo, show baile todas as noites, apresentação e mostra cultural, pesca embarcada, pesca mirim, futebol de areia, vôlei de praia, parque de diversões, tendas de alimentação, entre outros.

O prefeito anunciou como show nacional este ano, a cantora Naiara Azevedo.

O evento será promovido pela Prefeitura Municipal através da chefia de gabinete na pessoa de Regina Martins, Secretaria de Educação, Coordenadoria de Cultura juntamente com a Coordenadoria de Esportes e contará com auxílio dos funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Por: Leandro Régis / Da Redação.