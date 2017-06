Fazendeiro é morto, queimado e roubado na fronteira com a Bolívia

O Gefron (Grupo Especial de Fronteira) está investigando um crime bárbaro ocorrido ontem (25/06), na fronteira com a Bolívia.

O fazendeiro de Araputanga, Elizeu Lacerda, foi morto, teve sua caminhonete roubada e parte da fazenda incendiada.

A propriedade fica no distrito de Vila Picada, Porto Esperidião à 10 quilômetros da fronteira com a Bolívia.

Testemunhas avistaram um homem passando com a Hilux, cor prata de propriedade do pecuarista em direção a Bolívia.

Um homem de 28 anos foi preso nesta segunda-feira (26), suspeito de participação no crime. As investigações continuam e outras pessoas são procuradas por suposto envolvimento no crime.

A caminhonete do fazendeiro foi localizada pelos policiais do Gefron na manhã de hoje na zona urbana de Porto Esperidião. O veículo estava sem uma roda dianteira.