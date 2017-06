Idoso é preso suspeito de abusar de menina de 12 anos em Adrianópolis

Um homem acusado de estupro de vulnerável de uma menina de 12 anos teve o mandado de prisão cumprido na segunda-feira (05.06). Ele morava em Adrianópolis, município de Vale de São Domingos onde foi localizado e preso. O suspeito, de 51 anos, era amigo da família da vítima e aproveitava da relação para praticar os abusos sexuais.

Segundo informações, o acusado é motorista de ônibus e por ser amigo da família, costumava visitar a casa em seus intervalos de serviço. A família só tomou conhecimento dos abusos após a menina contar para um primo que o suspeito a fotografou sem roupa.

Em conversa com a tia, a menor admitiu que por diversas vezes o acusado passou a mão pelo seu corpo e que certa vez pediu para que ela tirasse a roupa. Segundo a vítima, o suspeito fez fotografias dela nua e esfregou o órgão genital nela, porém, a pedido dela, não consumou a conjunção carnal. As fotos foram tiradas dentro do ônibus.

Durante os abusos, O.S. chorava e pedia para que a menina não contasse a ninguém, caso contrário ele seria preso. Em uma das situações, ele deu R$ 20 para agradar a vítima. Diante dos fatos foi representado pelo mandado de prisão contra o suspeito, decretado pela Justiça e cumprido.

O suspeito foi localizado em sua residência, no distrito de Adrianópolis, onde teve a ordem de prisão cumprida.

Por Assessoria PJC

Imagem Ilustrativa