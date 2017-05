Homem é encontrado morto dentro do Cemitério de Quatro Marcos

Um homem identificado como, Ismair Euzébio Pereira, foi encontrado morto na tarde deste sábado (13), no cemitério do município de São José dos Quatro Marcos. Fófinha como era conhecido, tinha cerca de 42 anos, e foi encontrado morto dentro de um jazigo no Cemitério São José.

O corpo foi localizado por volta das 16h00.

A Polícia Militar foi acionada e permaneceu no local até a chegada da perícia. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Fonte: Quatro Marcos Notícias.