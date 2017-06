15º Rodeio de Nova Lacerda é finalizado com sucesso e supera expectativas

Comissão Organizadora agradece os patrocinadores e já inicia os preparativos da próxima edição

Como num lindo conto de fadas, a 15ª edição do Rodeio de Nova Lacerda superou todas as expectativas e teve mais um final feliz. Foram quatro noites de muita festa, com montarias de tirar o fôlego, shows nacionais, praça de alimentação, disputa do Team Roping, animação na arena, encontro com os amigos e muita gente bonita.

Em lágrimas, o presidente da Comissão Organizadora, Claudiney da Silva agradeceu primeiramente a Deus e a todos os parceiros do evento. “Temos muito a comemorar. Graças a Deus, tudo saiu conforme o planejado. Nossa avaliação é positiva e por isso, queremos agradecer a Administração Municipal, na pessoa do prefeito Uilson, a Câmara de Vereadores, à Assembleia Legislativa do estado e ao Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) pelo apoio. Agradecer a cada um dos nossos apoiadores, membros da Comissão Organizadora e enfim, a todos que acreditaram mais uma vez em nosso trabalho”, resumiu.

Também tomado pelo sentimento de emoção, o prefeito Uilson José da Silva (DEM) agradeceu a Deus pelo sucesso desse evento que tem crescido a cada ano, falou dos desafios encontrados em sua caminhada como gestor e sobre os preparativos de mais uma edição. “Sinto-me emocionado e sei que não é fácil fazer uma festa como essa. A gente recebe críticas, talvez por não agradar a todos, mas as críticas também nos servem de combustível para irmos em busca da perfeição, pois a população de Nova Lacerda merece o melhor”, disse o prefeito.

Á exemplo dos anos anteriores, o evento recebeu grandes públicos e voltou a atrair festeiros de toda a região.

A finalíssima do Rodeio reservou momentos de emoção e muita alegria. O grande campeão foi Anderson Soares, com 332.50 pontos.

Confira a Classificação Final do Rodeio em Touros:

1º Lugar: Anderson Soares (332.50 pontos);

2º Lugar: Luziano Vieira (255.00 Pontos);

3º Lugar: Edilson Arruda (247.00 Pontos);

4º Lugar: Diego Ambrósio (226.25 Pontos);

5º Lugar: Peterson Pereira (172.25 Pontos).